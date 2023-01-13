



Левин: Власть судей противоположна демократии

Министр юстиции Ярив Левин отреагировал на выступление председателя БАГАЦ Эстер Хают на конференции Израильской ассоциации публичного права, в котором она заявила, что его план реформирования правовой системы на самом деле является "планом расчленения правовой системы".



"Оказывается, в Израиле есть еще одна политическая партия. Партия, которая не участвовала в выборах, состоявшихся всего два месяца назад. Партия, которая поставила себя выше Кнессета, выше решения парламента. В этот вечер мы услышали риторику, знакомую по демонстрациям под черным флагом. Это та же политическая повестка, тот же призыв рвзжечь бунт", - сказал Левин.



"Мы не слышали о национальной ответственности, мы не слышали о нейтралитете. Мы не слышали взвешенной правовой позиции. Мы слышали заявления политиков, подстрекающих к демонстрациям, один и тот же язык высказываний двух Яиров - Яира Лапида и Яира Голана. Это лучшее доказательство того, что судебная система сбилась с пути и что необходимо вернуть ее туда, где она была во времена правового государства", — добавил он.



"Не существует должным образом устроенной западной демократии, в которой судьи выбирают сами себя и вмешиваются в основные законы по своему усмотрению. Ни в одной другой демократической стране нет адвокатов, которые стоят выше правительства и решают вместо него. Как сказала ее честь председатель Хают: демократия — это не просто власть большинства. Этот важный принцип и обязанность защищать права меньшинств. И это действительно лежит в основе реформы, которую я представил", — продолжил Левин.



"Демократия — это не угнетение со стороны меньшинства, которое навязывает свои ценности большинству посредством контроля над судебной системой. Правление судей — это противоположность подлинной демократии по примеру других стран. Это обеспечит разнообразную судебную систему, отражающую весь народ. Судебную систему, которая пользуется доверием общественности и не спускается на политическое игровое поле. Я настроен вести всесторонний диалог и дискурс с представителями всех частей страны, чтобы достичь наиболее сбалансированного и наилучшего результата", — заключил Левин.