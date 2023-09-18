



Левин в интервью CBS: БАГАЦ поставил себя выше воли народа

Министр юстиции Ярив Левин дал интервью программе "60 минут" телеканала CBS. Левина показали в рамках сюжета, посвященного движению протеста против предложенной правительством судебной реформы.



Левин заявил ведущей Лесли Шталь, что он уважает право демонстрантов на протест, но при этом они должны помнить, что правительство сформировано после победы коалиции на выборах.



"Ни одна демократия не может смириться с ситуацией, когда правительство, избранное правительство, имеющее большинство в парламенте, не может принять какой-либо законопроект и сделать что-либо, потому что есть протесты, потому что есть люди, которые против этого", - сказал он.



На вопрос о том, что правительство является "самым правым из всех, которые когда-либо были в Израиле", Левин ответил: "И я горжусь тем, что являюсь частью этого правительства, и я думаю, что это то, что израильтяне хотели видеть".



Он также заявил, что "подавляющее большинство членов парламента, поддерживающих это правительство, твердо стоят за демократические и либеральные принципы", - в ответ на вопрос Шталь о министрах, "которые делали откровенно расистские и гомофобные заявления".



Левин оспорил утверждение Шталь о том, что судебная реформа позволит правительству отменять решения суда.



"Это не то, что я предлагаю. Ситуация в Израиле такова, что Верховный суд стоит выше правительства, выше парламента, даже выше воли народа. Я хочу это сбалансировать", - сказал министр юстиции, пояснив, что суд является бастионом элиты, и слишком часто перевешивает волю законодателей, избранных народом.



На вопрос о том, отзовет ли он свои предложения, если выяснится, что Израиль находится в опасности из-за ухода большого количества резервистов, Левин ответил: "Какова цена демократии? Что вы предлагаете мне сделать? Мы скажем гражданам Израиля: "Хорошо, не ходите голосовать. Не надо проводить выборы". Мы придем к этим бывшим военным и спросим их, что нам можно делать, а что нет".