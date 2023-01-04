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Левин: судебная система потеряла доверие общества
04.01.2023 20:23 Алина Груднева

Левин: судебная система потеряла доверие общества

Вечером, 4 января, министр юстиции Ярив Левин выступил с речью, представляя основные принципы правовой реформы.

По его словам, не только Кнессет и правительство, но и судебная система должны быть основаны на доверии народа. Левин раскритиковал суд за вмешательство в решения правительства и Кнессета.

"Это свело общественное доверие к судебной системе к историческому минимуму, подорвало управление и нанесло ущерб демократии", – сказал он.

Левин объявил о намерении изменить состав комитета по отбору судей и ввести в него больше политиков. 

"Люди, которых мы не избирали, решают за нас, это не демократия", - подчеркнул он.

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