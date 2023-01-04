



Левин: судебная система потеряла доверие общества

Вечером, 4 января, министр юстиции Ярив Левин выступил с речью, представляя основные принципы правовой реформы.



По его словам, не только Кнессет и правительство, но и судебная система должны быть основаны на доверии народа. Левин раскритиковал суд за вмешательство в решения правительства и Кнессета.



"Это свело общественное доверие к судебной системе к историческому минимуму, подорвало управление и нанесло ущерб демократии", – сказал он.



Левин объявил о намерении изменить состав комитета по отбору судей и ввести в него больше политиков.



"Люди, которых мы не избирали, решают за нас, это не демократия", - подчеркнул он.