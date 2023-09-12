



Левин: Сегодняшняя дискуссия в БАГАЦе - смертельный удар по демократии



Заместитель премьер-министра и министр юстиции Ярив Левин выступил с заявлением:



"Слушания, которые проходят сегодня в Верховном суде при полном отсутствии полномочий, - это смертельный удар по демократии и статусу Кнессета. Даже президенты и судьи БАГАЦа на протяжении многих поколений сходились во мнении - народ является сувереном, и его воля выражается в основных законах, которые принимает Кнессет. Сама дискуссия о возможности признания недействительными основных законов, являющихся вершиной правовой пирамиды Израиля, да еще с возможностью отправить премьер-министра в тюрьму, наносят смертельный удар по верховенству народа.



Суд, судьи которого избирают себя сами в кабинетах и без протокола, ставит себя выше правительства, выше Кнессета, выше народа и выше закона. Такая ситуация полностью противоречит демократии. Это означает, что суд вообще лишен системы сдержек и противовесов. Это - правление монарха. Здесь нет никакого народного правления.



Аргумент, которым суд оправдывает обсуждение вопроса о признании недействительными основных законов, состоит в том, что он должен предотвратить принятие законов, которые расшатывают основы Израиля как еврейского и демократического государства. Но что действительно сотрясает основы демократии в Израиле, так это дебаты, которые суд проводит сегодня.



До сегодняшнего дня, несмотря на крайне проблематичный судебный активизм, существовала, по крайней мере, одна согласованная основа - суд уважал основные законы. Это та основа, которая сохранила демократию в Израиле. Ответственность за поддержание этой общей основы лежит на суде".

