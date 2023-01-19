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Левин: сделаю все, чтобы исправить несправедливость в отношении Арье Дери
19.01.2023 20:09 Аркадий Бочаровский

Левин: сделаю все, чтобы исправить несправедливость в отношении Арье Дери

Заместитель премьер-министра и министр юстиции Ярив Левин издал заявление в связи с дисквалификацией БАГАЦем Арье Дери.

Левин пишет: “Граждане Израиля получили абсурдное сообщение из Верховного суда, согласно которому их голос на выборах, состоявшихся два месяца назад - аннулирован.

Принятое решение игнорирует не только голоса почти четырехсот тысяч избирателей ШАС, но и выбор большинства граждан Израиля, которые знали все соответствующие факты и проголосовали за правительство во главе с Нетаниягу, в котором Арье Дери является старшим партнером.

Мне очень жаль, что главы судебной системы не уважают решение народа, решение премьер-министра и решение Кнессета, выразившего доверие нынешнему правительству.

Я сделаю все необходимое, чтобы вопиющая несправедливость, допущенная в отношении раввина Арье Дери, движения ШАС и израильской демократии, была полностью исправлена".

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