



Левин: сделаю все, чтобы исправить несправедливость в отношении Арье Дери

Заместитель премьер-министра и министр юстиции Ярив Левин издал заявление в связи с дисквалификацией БАГАЦем Арье Дери.



Левин пишет: “Граждане Израиля получили абсурдное сообщение из Верховного суда, согласно которому их голос на выборах, состоявшихся два месяца назад - аннулирован.



Принятое решение игнорирует не только голоса почти четырехсот тысяч избирателей ШАС, но и выбор большинства граждан Израиля, которые знали все соответствующие факты и проголосовали за правительство во главе с Нетаниягу, в котором Арье Дери является старшим партнером.



Мне очень жаль, что главы судебной системы не уважают решение народа, решение премьер-министра и решение Кнессета, выразившего доверие нынешнему правительству.



Я сделаю все необходимое, чтобы вопиющая несправедливость, допущенная в отношении раввина Арье Дери, движения ШАС и израильской демократии, была полностью исправлена".