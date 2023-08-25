



Левин с Эдельштейном прорабатывают новый формат Комитета по назначениям судей

Министр юстиции Ярив Левин вместе с председателем Комитета по иностранным делам и обороне Юлием Эдельштейном пытаются сформулировать новые изменения Комитета по назначениям судей, а также другие изменения в системе правосудия. Цель состоит в том, чтобы вновь достичь компромисса с парламентской оппозицией по этим вопросам.



По словам источников в “Ликуд”, Левин хочет, чтобы Эдельштейн сам представил новый план.



Эдельштейн считается одним из наиболее умеренных представителей “Ликуд” и тех, кто критически относится к продвижению судебной реформы в одностороннем порядке. Кроме того, он поддерживает постоянные контакты с оппозиционными деятелями.



По словам представителей “Ликуд”, министр юстиции "понимает, что не может двигаться вперед без Эдельштейна”, который заявил, что, “насколько он понимает, одностороннего законодательства больше не будет". Поэтому Левин хочет, чтобы Эдельштейн представил план реформы системы правосудия, который будет пользоваться поддержкой коалиции.