



Левин, Ротман и Смотрич: Готовы к переговорам без предварительных условий



Израильская пресса публикует совместное заявление вице-премьера и министра юстиции Ярива Левина, министра финансов Бецалеля Смотрича и председателя комитета по законодательству Симхи Ротмана.



В заявлении говорится: "Мы приветствуем инициативу ведущих экономических организаций, призывающих к диалогу о необходимой реформе системы правосудия без предварительных условий. С первого дня мы заявили, что выступаем за диалог в попытке достичь понимания по реформе и, по крайней мере, уменьшить разногласия. Мы считаем, что реформа необходима для демократии, прав человека и экономики. Мы откликаемся на призыв к переговорам без предварительных условий и призываем ответственные стороны в оппозиции также откликнуться на инициативу и явиться на разговор с президентом во вторник".