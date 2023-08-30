



Левин: рекорд презрения юридического советника к правительству



Министр юстиции Ярив Левин обратился сегодня утром, 30 августа, с письмом к юридическому советнику правительства Гали Бахарав-Миара. Министр подверг критике ее поведение во всем, что относится к представлении позиции правительства на заседании БАГАЦа по поводу несозыва комиссии по назначению судей. Заседание состоится состоится в следующий четверг, 7 сентября.



"Даже с учетом неприемлемых и беспрецедентных стандартов работы офиса юридического советника правительства под Вашим руководством - это еще один рекорд презрительного отношения и пренебрежения к моему фундаментальному праву в качестве участника судебного процесса на получение адекватного представительства в суде", - написал Левин. Он также пишет, что "те, кто прочтет ответ от Вашего имени, подумают, что это петиция против меня, а не ответ от моего имени".



Далее Левин атаковал Бахарав-Миару: "Вы искажаете мою позицию в ответе, который собираетесь представить в БАГАЦ по вопросу о комиссии по назначению судей".



Помимо прочего, Левин выразил недоумение по поводу задержки с решением вопроса о юридическом представительстве для правительства, а также с ответом юридического советника. "Ваше поведение раз за разом оставляет правительство и его министров без юридической консультации и без правовой защиты, чем подрывает доверие и наносит серьезный ущерб работе правительства. В созданной Вами ситуации существование минимально нормальных рабочих отношений между правительством и его должностными лицами и теми, кто должен обеспечивать их постоянными юридическими консультациями и защитой исключено".