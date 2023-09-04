



Левин: Работать с юридическим советником почти невозможно, но и уволить непросто

Министр юстиции Ярив Левин пожаловался 3 сентября, что работать с юридическим советником Гали Бахарав-Миара “очень сложно”, но заявил, что ее увольнение будет “очень проблематичным” и пока не стоит на повестке дня. Его критика в адрес Бахарав-Миара прозвучала после того, как 3 сентября она призвала БАГАЦ отменить закон об “основании разумности”.



Юридический советник отказалась поддержать позицию правительства относительно закона, и правительство нашло независимого адвоката для ведения своего дела в БАГАЦе.



“Работать таким образом очень сложно и почти невозможно”, – заявил Левин в воскресном интервью общественному телеканалу “КАН-11” после этого заявления. “Юридический советник не должен так себя вести”.



“Уволить ее очень проблематично, и на данный момент это не стоит на повестке дня, но я не знаю, что будет завтра – каждый день бьется новый рекорд”, – сказал министр. “Юридический советник должен представлять и защищать правительство, а не работать против него. Пришло время, чтобы юридический советник был честным, и я думаю, что общественность должна решительно требовать это”.

