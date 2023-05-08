



Левин против Галанта



Министр юстиции Ярив Левин на заседании кабинета министров вчера, 7 мая, атаковал министра обороны Йоава Галанта за продвижение реформы "Нефеш Ахат".



Канал КАН сообщает, что Левин обрушился на Галанта: "Вы приводите сюда инвалидов из ЦАХАЛа, вы обходите Кнессет, потому что знаете, что реформа не пройдет через Кнессет. Потому что она не занимается людьми с посттравматическим синдромом".



Галант не остался в долгу и ответил: "Вы критикуете здесь чистоту намерений. Деньги не должны оставаться в министерстве обороны, и это решает премьер-министр".



Левин продолжил и атаковал: "Не перебивайте меня, дайте мне закончить говорить. Никто не критикует эти факты. Вы не сделали того, что было необходимо, поэтому это не пройдет в Кнессете".



Министр Шломо Кари вмешался и сказал Галанту: "Если то, что говорит оппонент, не соответствует действительности, вынесите это на рассмотрение Кнессета. Не может быть, чтобы реформа дискриминировал людей с посттравматическим синдромом".