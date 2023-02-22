Новости » Политика
Левин: пока мы не увольняем Бахарав-Миара, надеемся, что она придет в себя
22.02.2023 07:00 Аркадий Бочаровский

Левин: пока мы не увольняем Бахарав-Миара, надеемся, что она придет в себя

Министр юстиции Ярив Левин заявил сегодня (вторник), что на данном этапе правительство не занимается вопросом увольнения юридического советника правительства Гали Бахарав-Миара. 

"В настоящее время мы не занимаемся вопросом увольнения юридического советника, потому что мы сосредоточены на реформе, и в данный момент БАГАЦ все равно отменит такое увольнение", - сказал Левин в интервью на конференции в Иерусалиме. "Что касается того, что будет дальше - будем надеяться, что она одумается и перестанет подводить правительство". Офис юридического советника заявил: "Угроза увольнения не остановит юридического советника правительства и она продолжит выполнение своей роли".

Министр Левин выступил на конференции через день после того, как объявленная им правовая революция была одобрена пленумом Кнессета в первом чтении. Также 21 февраля состоялось заседание Комитета по конституции, на котором обсуждалась правовая революция, спустя всего 9 часов после того, как законы были приняты Кнессетом. На нем  не об обсуждали статьи законов, которые прошли в Кнессете, а говорили о других статьях, законодательная процедура продолжается.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы