



Левин: пока мы не увольняем Бахарав-Миара, надеемся, что она придет в себя

Министр юстиции Ярив Левин заявил сегодня (вторник), что на данном этапе правительство не занимается вопросом увольнения юридического советника правительства Гали Бахарав-Миара.



"В настоящее время мы не занимаемся вопросом увольнения юридического советника, потому что мы сосредоточены на реформе, и в данный момент БАГАЦ все равно отменит такое увольнение", - сказал Левин в интервью на конференции в Иерусалиме. "Что касается того, что будет дальше - будем надеяться, что она одумается и перестанет подводить правительство". Офис юридического советника заявил: "Угроза увольнения не остановит юридического советника правительства и она продолжит выполнение своей роли".



Министр Левин выступил на конференции через день после того, как объявленная им правовая революция была одобрена пленумом Кнессета в первом чтении. Также 21 февраля состоялось заседание Комитета по конституции, на котором обсуждалась правовая революция, спустя всего 9 часов после того, как законы были приняты Кнессетом. На нем не об обсуждали статьи законов, которые прошли в Кнессете, а говорили о других статьях, законодательная процедура продолжается.