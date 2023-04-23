



Левин подписал только одно постановление с момента вступления в должность

Газета "Исраэль Ха Йом" сообщает, что с момента вступления в должность четыре месяца назад министр юстиции Ярив Левин подписал только одно постановление,. Это постановление должно быть изменено конституционной комиссией Кнессета, в то время как более 30 постановлений, разработанных министерством юстиции, ожидают его подписи.



Некоторые из этих постановлений касаются вопросов прав человека и гражданских прав, таких как экономическая реабилитация и усыновление детей, которые, несмотря на просьбы правительственных министерств, министр игнорирует.



Канцелярия вице-премьера и министра юстиции Ярива Левина заявила: "Это - вновь вытащенные на свет божий “новости”, часть которых уже была опубликована на этой неделе Решет Бет. Их источник - преднамеренная утечка, цель которой - побудить министра отказаться от работы над реформой системы правосудия. Эта попытка не увенчается успехом. В отличие от того, что было принято в прошлом в Министерстве юстиции, министр Левин не штампует законопроекты и постановления, которые пытается продвинуть юридический советник. Министр глубоко изучает каждое предложение и требует внесения поправок и продвижения законопроектов и нормативных актов, которые соответствуют политике нового правительства, обещанной общественности".



