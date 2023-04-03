



Левин: Первоначальный законопроект о назначении судей был опасен для демократии

Министр юстиции Ярив Левин, автор планов правительственной реформы судебной системы, признал, что ключевой элемент его закона привел бы к ситуации, неприемлемой для демократической страны, в которой коалиция будет осуществлять контроль над всеми тремя ветвями власти.



В интервью 14 каналу Левин сказал, что, хотя многие аргументы против его предложений были безосновательными, он принял обвинение критиков, выдвинутое против первоначального законопроекта о назначениях судей, который дал бы коалиции автоматическое большинство на выборах в комиссию, которая выбирает судей: такое изменение “привело бы к ситуации, в которой все три ветви власти станут одной ветвью”.



“Это утверждение о том, что размывание ветвей власти может в конечном итоге привести к конституционному кризису, нельзя игнорировать".

Фрагмент интервью Левина был опубликован газетой Haaretz daily и журналистом Ynet Аттилой Сомфалви в понедельник, который обвинил министра юстиции в откровенном признании его закона антидемократическим.



Но Левин также заявил в интервью, что правительство отреагировало на опасения, смягчив предложение . Первоначальный законопроект прошел первое чтение, “смягченный закон”, который теперь ожидает своего второго и третьего чтения в Кнессете, дает коалиции полный контроль над первыми двумя судьями БАГАЦ, назначаемыми на каждый срок полномочий Кнессета, и почти полный контроль над назначениями других судей.



“Я думаю, что это должно было быть услышано, поэтому мы и сказали, что реагируем на это обоснованное беспокойство”, – сказал Левин, отметив, что новый законопроект позволяет коалиции назначать двух судей на срок, в то время как третье и четвертое потребуют более широкого согласия представителей оппозиции и судебных органов в группе.



Среднее количество судей БАГАЦ, назначаемых в Кнессете, составляет 2,6, а это означает, что коалиция все еще может стабильно определять характер суда. Более того, первоначальное и действующее законодательство позволяет коалиции назначать председателя Верховного суда, что дает ей еще один потенциальный голос в отборочной комиссии и потенциальный контроль над коллегиями БАГАЦ.



Левин отказался приостановить действие закона и, как сообщается, был категорически против его смягчения, угрожая выйти из коалиции, если Нетаниягу сделает это. Защищая первоначальный закон в конце февраля, Левин сказал , что он позволит создать “гораздо более разнообразный суд”.