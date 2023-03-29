



Левин отвечает Лапиду: “Очередной фейковый твит”

Министр юстиции Ярив Левин ответил на твит лидера оппозиции Яира Лапида, в котором он заявил, что Левин считает переговоры в резиденции президента “мошенничеством”.



Левин сказал: “Еще один фейковый твит Яира Лапида, который ищет способ избежать достижения соглашения. То, что я сказал, совершенно ясно – пришло время, чтобы наш голос был услышан и на демонстрациях, и мы должны не затягивать с этим и доработать закон на следующей сессии. Я очень надеюсь, что законодательство, которое будет принято, будет широко согласовано и что переговоры увенчаются успехом”.

