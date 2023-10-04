



Левин отметил праздник с бывшим заключенным, баллотирующимся в мэры Герцлии

На этой неделе высшие должностные лица партии "Ликуд", включая министра юстиции Ярива Левина, вновь посетили дом Рафи Кедошима, кандидата на пост мэра Герцлии, отбывшего четыре тюремных срока за участие в мафиозном клане.



На видео, опубликованном во вторник в социальных сетях, министры и депутаты Ликуда восхваляют Кедошима в своих речах во время встречи в его сукке по случаю праздника Суккот.



Отчетливо слышно, как министр общественной дипломатии Галит Дистель Атбарян рассказывает о том, как Кедошим гуманно относится ко всем, кого он знает.



Выступил также Левин, призвавший людей помочь избрать Кедошима.



"Этот человек работает для всех, делает так много, что мы должны отплатить ему и отплатить хорошо в день выборов в городской совет Герцлии", - заявил Левин.



"Я сегодня здесь для того, чтобы мы объединили свои усилия и Рафи возглавил самую большую фракцию после выборов", - добавил министр юстиции.





