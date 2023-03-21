



Левин: отмена БАГАЦем законов о реформе - последняя красная черта



Министр юстиции Ярив Левин заявил в понедельник вечером, что если БАГАЦ отменит законы, связанные с судебной реформой, "это станет пересечением всех красных линий, и мы не согласимся с этим".



Левин добавил: "Нет никаких оснований для дисквалификации законов БАГАЦем, внесенные нами изменения призваны предотвратить любые заявления о конституционном кризисе". Он также сказал, что другие разделы реформы будут продвигаться, когда Кнессет вернется с каникул.



"Мы примем закон о комитете по назначению судей до конца текущей сессии Кнессета до Песаха; после каникул мы продолжим и продвинем законодательство по другим компонентам реформы", - сказал Левин в интервью 14 каналу.



"Наша цель - разнообразить судебную систему, сбалансировать ее. Наша цель - не захватить власть и не пытаться политизировать судебную систему. Большинство этих тактик запугивания на самом деле совершенно беспочвенны", - сказал он в интервью телеканалу.



"Я очень надеюсь, что когда закон будет принят и станет ясно, что мы внимательно отнеслись к реальным комментариям, и без страха приняли и реализовали мандат, полученный от общественности... это демократическое решение будет уважаться, и у нас будет честный и справедливый метод избрания судей, в котором найдется место для каждого".



"Эта реформа - благо для всех граждан Израиля", - настаивает Левин.



