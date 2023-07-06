



Левин обвиняет полицию в “выборочном применении силы” во время протестов

Министр юстиции Ярив Левин раскритиковал предостережение юридического советника Гали Бахарав-Миары от необоснованного вмешательства в реакцию полиции на антиправительственные протесты.



Левин говорит, что Бахарав-Миара “игнорирует продолжающееся и беспрецедентное нарушение основных прав миллионов граждан на безопасный доступ к работе, в больницу, свободный доступ в аэропорт и т. д.”.



Министр также добавляет, что юридический советник игнорирует “опасное избирательное правоприменение” в отношении различных типов протестов, ссылаясь на “драконовские” меры, применяемые против противников размежевания с Газой, а также протестующих харедим и арабов.



