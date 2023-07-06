Новости » Политика
Левин обвиняет полицию в “выборочном применении силы” во время протестов
06.07.2023 20:19 Ирина Демьянова

Левин обвиняет полицию в “выборочном применении силы” во время протестов

Министр юстиции Ярив Левин раскритиковал предостережение юридического советника Гали Бахарав-Миары  от необоснованного вмешательства в реакцию полиции на антиправительственные протесты.

Левин говорит, что Бахарав-Миара “игнорирует продолжающееся и беспрецедентное нарушение основных прав миллионов граждан на безопасный доступ к работе, в больницу, свободный доступ в аэропорт и т. д.”.

Министр также добавляет, что юридический советник игнорирует “опасное избирательное правоприменение” в отношении различных типов протестов, ссылаясь на “драконовские” меры, применяемые против противников размежевания с Газой, а также протестующих харедим и арабов.

 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK

Опросы

© 2000 — 2023

Top.Mail.Ru