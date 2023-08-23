



Левин обсудил с Эдельштейном дальнейшее продвижение судебной реформы

Министр юстиции Ярив Левин встретился сегодня с членом своей партии, депутатом Юлием Эдельштейном, опасаясь, что потеряет большинство в Кнессете относительно поддержки дальнейшего продвижения реформы судебной системы.



Несколько протестующих против реформы пришли на встречу, проходившую в доме Эдельштейна в Герцлии, и с криками "позор" набросились на машину министра юстиции, когда он уезжал после встречи.



Эдельштейн считается слабым звеном в коалиции в том, что касается его поддержки дальнейшего продвижения реформы. Несколько недель назад в интервью 12 каналу он сказал: "Мы уснули на работе, мы не побоялись признать ошибку. Эта история, что каждый раз, когда находится компромисс, кто-то накладывает вето на коалицию и угрожает - закончилась".



"Поэтому я объявляю: отныне вы согласовываете со мной, что идет наверх, как мы делаем, а если нет? Значит, мой голос вам не нужен", - добавил Эдельштейн.

