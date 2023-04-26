



Левин обратился к сторонникам правовой реформы: "Вы мне очень нужны"

Министр юстиции Ярив Левин обратился к израильтянам в преддверии марша миллиона, который состоится завтра в Иерусалиме в 19:00.



Он призвал сторонников правовой реформы выйти на мероприятие.



"Я обращаюсь ко всем и каждому из вас, вы мне нужны. Завтра нам нужно отправиться в Иерусалим всеми силами, чтобы четко заявить о своей правоте", - сказал он.



Что примечательно, сегодня солдатам ЦАХАЛа разрешили присоединиться к маршу миллиона. Ожидается, что на мероприятие придут сотни военнослужащих.



