



Левин обратился к лидерам оппозиции: встреча у президента уже сегодня

Министр юстиции Ярив Левин обратился к лидерам оппозиции на фоне напряженности из-за правительственного плана правовой реформы.



Соответствующее заявление он сделал вечером, 13 февраля.



Левин предложил лидерам оппозиции уже сегодня начать переговоры относительно реформы при участии президента Ицхака Герцога.



Накануне глава государства обратился ко всем сторонам с просьбой начать переговоры, озвучив пять основных принципов, которые должны лечь в основу диалога.



13 февраля закон об изменении состава Комиссии по отбору судей был одобрен законодательной комиссией в первом чтении. Ожидается, что он будет вынесен на первое голосование в среду или в следующий понедельник.

