



Левин о решении БАГАЦа: только общество может решать, кто будет премьером

Министр юстиции Ярив Левин раскритиковал решение БАГАЦа рассмотреть в сентябре петицию с требованием отстранить премьер-министра Биньямина Нетаниягу от должности из-за конфликта интересов.



Соответствующее заявление он сделал днем, 19 июля.



"В демократической стране именно общество решает, кто будет премьер-министром, а кто нет. Вмешательство БАГАЦа является опасной попыткой попрать демократический выбор примерно 2,5 миллионов граждан Израиля, которые всего несколько месяцев назад избрали Биньямина Нетаниягу премьер-министром", - сказал он.



Напомним, БАГАЦ постановил, что слушание по петиции об урегулировании конфликта интересов состоится 12 сентября.