



Левин о решении БАГАЦа: Если кто-то сомневался - сегодня он снова получил ответ



Вице-премьер и министр юстиции Ярив Левин прокомментировал вмешательство в законодательную работу БАГАЦа, который постановил, что нельзя отказать в выплате социальных пособий иностранному работнику, не покинувшему страну в срок.



"Если у кого-то оставались сомнения в необходимости глубокой реформы судебной системы, то сегодня они получили ответ в очередном постановлении, поощряющем нелегальную иммиграцию в Израиль и наносящем ущерб демографическому составу и еврейской идентичности страны".



"Постановление дает "зеленый свет" десяткам тысяч иностранных рабочих нарушать условия лицензии и беспрепятственно оставаться в стране в нарушение закона. Вердикт отражает крайне прогрессивную шкалу ценностей, согласно которой иностранные рабочие, остающиеся в Израиле вопреки своим обязательствам и вопреки закону, предпочтительнее сохранения идентичности Израиля как национального государства еврейского народа и сохранения его характера как такового" - говорится в заявлении Левина.

