



Левин о протестах у его дома: юридический советник и полиция закрывают глаза



Министр юстиции Ярив Левин прокомментировал на своей странице в Facebook демонстрацию против правовой революции, которая прошла сегодня утром перед его домом.



По словам министра, прибывшие на место происшествия протестующие предпочли не "поджигать какую-то квартиру" и "к счастью, на этот раз они "довольствовались" тем, что жгли шины на дороге, перекрыв улицу и въезд на парковку общего здания".



Министр сказал, что инцидент продолжался более полутора часов, при этом более часа полиция не вмешивалась, и что "юридический советник правительства и правоохранительная система при ней закрывают глаза на людей, готовых к насилию, не говоря уже о том, что подмигивают им, и позволяют всему этому беззаконию разгуляться".