



Левин о БАГАЦе: Группа юристов работает над осуществлением переворота



В израильской прессе распространено заявление заместителя премьер-министра и министра юстиции Ярива Левина.



Заявление сделано в преддверии запланированных слушаний в БАГАЦе по вопросу о возможном объявлении премьер-министра Биньямина Нетаниягу “недееспособным”.



В заявлении говорится: “Группа юристов, не уважающих результаты выборов, сейчас работает над тем, чтобы совершить государственный переворот и объявить премьер-министра Биньямина Нетаниягу “недееспособным”. Неудивительно, что партнерами в этом шаге являются те же самые люди, которые возглавляют оппозицию правовой реформе. Левая организация, известная как Движение за качество правительства, юридический советник правительства и судья Верховного суда. Попытка сместить премьер-министра вопреки закону, попирая демократический выбор, ничем не отличается от переворота, совершенного с помощью танков. Намерение то же самое, и результат тот же самый. Мы не допустим этой попытки переворота, которая показывает, насколько необходима реформа судебной системы. Реформа, которая восстановит демократию и систему сдержек и противовесов между органами власти".