



Левин: Нужны судьи, которые понимают, почему евреи не готовы жить с арабами

Министр юстиции Ярив Левин, один из главных авторов закона о пересмотре судебной системы, в воскресенье, 28 мая, заявил кабинету министров, что в состав БАГАЦ должны входить судьи, которые “понимают, почему израильтяне-евреи не будут готовы жить с арабами” в смешанных районах.



“Арабы покупают квартиры в еврейских общинах Галилеи, и это заставляет евреев покидать эти города, потому что они не готовы жить с арабами. Нам нужно обеспечить, чтобы в БАГАЦ были судьи, которые это понимают”, – сказал Левин.



Это произошло в то время, когда кабинет провел обсуждение предложенной правительственной резолюции, выдвинутой крайне правой партией “Оцма Йегудит”, об утверждении “сионистских ценностей” в государственной политике, шаг, который, по-видимому, позволит предоставить израильтянам-евреям льготный режим при планировании и строительстве жилья.



Обсуждение резолюции в итоге было отложено, хотя и неясно, на какой срок.