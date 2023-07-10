



Левин - Нетаниягу: нельзя откладывать изменения в комитете по назначениям судей



Министр юстиции Ярив Левин в пятницу разговаривал с премьер-министром Биньямином Нетаниягу и попросил его не откладывать надолго принятие закона об изменении состава комитета по назначениям судей. Об этом пишет газета Исраэль Ха Йом.



Левин сообщил, что он не намерен созывать комитет в его нынешнем виде, и что он испытывает большое давление внутри системы из-за нехватки судей, которых необходимо назначить. Поэтому, с его точки зрения, законодательство об изменении состава комитета по отбору судей не может быть отложено надолго.



Несмотря на срочность, Левин ясно дает понять, что на нынешней летней сессии не будет времени для продвижения изменения состава комитета по отбору судей. Вместе с этим, он настаивает на срочности этого решения в условиях давления изнутри судебной системы.



Ожидается, что предложение об изменении состава комитета, которое будет выдвинуто на зимней сессии, будет предусматривать участие в нем пяти членов коалиции и пяти членов оппозиции - без судей БАГАЦа и представителей Ассоциации адвокатов.



Как уже упоминалось, предполагается, что у коалиции не будет достаточно времени для этого, поскольку конференция заканчивается в конце июля. Изменение состава комитета по назначениям судей является центральной частью правовой реформы, и ожидается, что коалиция продвинет ее только после принятия законодательства, сокращающего “основания разумности”, что, вероятно, станет возможным только после летних каникул в ходе зимней сессии.



Министр Левин отказался комментировать эту информацию.

