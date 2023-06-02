



Левин: не верю, что мы придем к компромиссу с оппозицией

Источники, разговаривавшие с министром юстиции Яривом Левиным, говорят, что он не верит в возможность достижения каких-либо договоренностей с оппозицией в рамках переговоров о судебной реформе в резиденции президента, сообщает Ma'ariv.



По словам источников, Левин даже внес предложение: “Если выяснится, что никаких договоренностей не достигнуто, следует проголосовать за двух представителей коалиции... и тогда мы вернемся к одностороннему законодательству о составе комитета по отбору судей”.



