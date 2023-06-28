



Коалиция провалила закон о защите журналистов

Министр юстиции Ярив Левин заявил в Кнессете перед голосованием по законопроекту о защите журналистов от нападений, что "с этим предложением связана серьезная проблема".



По словам Левина, "если бы я его одобрил, то получил бы жалобы почти от всех, кто работает на 12 и 13 каналах, которые сказали бы: "Законопроект нас не защищает, потому что мы давно перестали быть журналистами, мы являются пропагандистами".



Обращаясь к автору законопроекта депутату Кнессета Идану Роллу, Левин сказал, что "вместо того, чтобы искать, как защитить пропагандистов, позаботьтесь о безопасности каждого".