



Левин: мы сделали еще один серьезный шаг к исправлению судебной системы

Министр юстиции Ярив Левин перед Шаббатом подвел итоги уходящей недели.



Соответствующее заявление он опубликовал в своем Telegram-канале.



"На этой неделе мы сделали еще один шаг вперед на пути к исправлению судебной системы и укреплению демократии в Израиле", - сказал он.



Левин выразил благодарность сторонникам за поддержку, которая "согревает его сердце".



"Продолжайте делать так, чтобы ваш голос был услышан. Мы должны добиться справедливости", - резюмировал он.



Напомним, 11 июля на пленуме Кнессета закон об ограничении "оснований разумности" был одобрен в первом чтении. Его отправили на доработку в законодательную комиссию для голосования во втором и третьем чтениях, которые ожидаются на следующей неделе.

