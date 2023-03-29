



Левин: мы постараемся провести судебную реформу на следующей сессии Кнессета

Министр юстиции Ярив Левин сообщил своему стороннику, что попытается провести спорную судебную реформу на следующей сессии Кнессета.



“Я приложу все усилия, чтобы добиться справедливости и принять закон на следующей сессии”, — заявил Левин в сообщении, опубликованном 12 каналом.



“Мы организуем демонстрации по всей стране, чтобы они знали, чего хочет большинство, и надеемся, что те, кто вредил нам изнутри, остановят это”, — пишет он.



Его комментарии прозвучали после того, как премьер-министр Биньямин Нетаниягу приказал приостановить принятие законодательства, чтобы попытаться достичь соглашения с оппозицией.



Лидер оппозиции Яир Лапид отреагировал в Твиттере, сказав: “Для всех тех, кто задавался вопросом, почему я настроен совершенно скептически”.



“Нетаниягу должен дать понять, что это не его мнение, а его министр юстиции говорит, что переговоры в резиденции президента — это афера”, — говорит он.

