



Левин: Мы не будем назначать судей по модели “один либерал, один консерватор”

Министр юстиции Ярив Левин выразил недоверие к процессу отбора судей назначенным для этого Комитетом. По данным “Исраэль Хайом”, Левин недавно заявил политическим источникам, что “назначений судей по методу Айелет Шакед не будет. Я не верю в такой подход к выполнению назначений. Для меня важно не это назначение или то, а исправление метода с самых основ”.



Издание пояснило, что поэтому министр юстиции не согласится заключать “сделки” о назначении судей, в которых правительство и судьи накладывают вето на выбор друг друга, так что коалиция наложит вето на слишком либеральных судей, а слишком консервативные судьи будут ветированы судьями Отборочной комиссии.



:В соответствии с принятой до сих пор “сделкой” судьи назначались по методу “один к одному”, причем на каждого назначенного либерального судью назначался консервативный судья. Этот метод использовала бывший министр юстиции Айелет Шакед во время своего пребывания в должности.

“Исраэль Хайом” отмечает, что заявления Левина могут свидетельствовать о том, что он не спешит созывать заседание Отборочной комиссии судей и достигать широких договоренностей, которые согласованы. Вместо этого он, как ожидается, попытается назначить двух новых судей БАГАЦа по своему выбору после ожидаемой отставки председателя БАГАЦа Эстер Хают и судьи Аната Барона в октябре этого года. Однако, для того, чтобы такие назначения состоялись, Левину необходимо будет договориться с Хают.



Левин и Хают уже сделали несколько совместных назначений на различные должности в судебной системе и встречаются каждую неделю. Однако остается вопрос, согласится ли Хают перед выходом на пенсию одобрить назначение двух консервативных судей, как того хочет Левин.