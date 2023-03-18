



Левин может заморозить правовую революцию на год



Журналист 12-го канала израильского ТВ Амнон Абрамович опубликовал сенсационный материал.



Протесты против правовой революции с каждой неделей только усиливаются - а вместе с ними и призывы остановить “законодательный галоп” и сформулировать согласованный компромисс. Министр юстиции Левин и председатель комитета по законодательству Ротман рассматривают новый план: замораживание всех частей правовой реформы, кроме одной - изменение комитета по отбору судей.



Если идея воплотится в жизнь, коалиция будет иметь большинство при назначении судей, и уже в следующем году в БАГАЦе будут назначены 3 судьи, также будет заменен председатель БАГАЦа. Между тем, будет отменена и система стажа, согласно которой председателем Верховного суда в Израиле будет самый старший по стажу среди судей.





Речь идет о 10 самых драматических дней в истории Государства Израиль. Это связано с тем, что три судьи, назначенные коалицией, будут не просто консервативными судьями, а тремя юристами, которые испытывают враждебность к БАГАЦу. Цель этого шага - отравить протесты против правовой революции в Израиле и во всем мире, поэтому необходимо очень серьезное предупреждение.



Компромиссное предложение поступило всего через день после того, как министр юстиции Ярив Левин в частных беседах раскрыл одну из причин продолжающегося законодательного галопа - опасение, что прокуратура “сошьет” ему дела. В беседах Левин сказал: "Прокуратура сошьет дело, чтобы обескуражить нас и помешать реформе".