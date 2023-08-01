



Левин может отказаться от услуг юридического советника в БАГАЦе



Портал ynet сообщает о том, что министр юстиции Ярив Левин рассматривает возможность того, что государство откажется от того, чтобы его представляла юридический советник Гали Бахарав-Миара при слушании петиции против несозыва комитета по назначениям судей.



Это произойдет в случае, если юридический советник правительства Гали Бахарав-Миара будет придерживаться своей позиции о неправильности решения Левина - и не согласится представлять его позицию. Левин отказывается созывать комитет, поскольку не верит в его состав и порядок работы, и хочет дождаться завершения работы над законом, который установит изменения в составе комитета.



В подтверждение своих намерений, несмотря на избрание в прошлом месяце в комитет двух представителей Кнессета - депутатов Кнессета Карин Эльхарар и Ицхака Крейцера, Левин не инициировал избрание в комитет еще одного представителя правительства. В состав комиссии по отбору судей входят два министра - председатель комиссии министр юстиции и еще один член правительства, избранный на его пленарном заседании.



Если Левин действительно решит использовать отдельное представительство в БАГАЦе, то это будет не первый случай, когда правительство или один из его министров решают отказаться от услуг юридического советника. В апреле этого года министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир сам представлял себя в БАГАЦе, в слушаниях по петиции против его назначения на эту должность на “основании разумности”.