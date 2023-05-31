



Левин: Мне все равно, кого выберут в комитет по назначению судей

Министр юстиции Ярив Левин прокомментировал предстоящие выборы в комитет по назначению судей.



Об этом сообщает "Едиот Ахронот".



По словам Левина, вопреки впечатлению, будто он настаивает на назначении двух членов коалиции, ему все равно. Министр хочет провести далеко идущую реформу, которая обеспечит правительству автоматическое большинство при избрании судей без необходимости договариваться или заключать сделки.



"Мне все равно, кто будет избран в комитет по назначению судей", — сказал он на закрытых встречах.



По данным издания, если Левин не созовет комитет, это будет иметь негативные последствия для переговоров между коалицией и оппозицией о будущем правовой реформы.



Премьер-министр Биньямин Нетаниягу нацелен на достижение широкого консенсуса. В свою очередь, лидер оппозиции Яир Лапид передал послание о том, что комитет должен был сформирован и начать работу к концу июня, иначе "Еш Атид" выходит из переговоров.

