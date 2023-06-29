



Левин: израильские журналисты — “пропагандисты”

Журналисты, работающие на 12 и 13 каналах, являются пропагандистами, чья работа “не имеет ничего общего” с журналистикой, заявил министр юстиции во время выступления на пленуме Кнессета в среду днем.



Комментарии Левина прозвучали в ответ на два идентичных законопроекта, первый внесенный депутатом Кнессета от “Еш Атид” Иданом Роллом, а второй - председателем Кнессета от партии “Авода” Мерав Михаэли и рядом других депутатов, которые предусматривали создание в Уголовном кодексе Израиля положения, определяющего нападения или угрозы в отношении журналистов, которые пытаются выполнять свою работу как нападение при отягчающих обстоятельствах.



"Вместо того, чтобы защищать пропагандистов, злоупотребляющих своей властью, их органы СМИ", оппозиция должна "также защищать всех граждан Израиля, включая моих соседей, у которых тоже есть права", - сказал Левин, обращаясь к протестующим, которые во вторник рано утром затрубили в рожки, зажгли покрышку и перекрыли улицу возле его дома в Модиине.



“У нас ситуация еще хуже, чем в тоталитарных странах, так как в тоталитарных странах люди хотя бы знают, что смотрят убогие каналы политической пропаганды, — сказал Левин. - Здесь [они действуют] под прикрытием язвительных, воюющих СМИ”, — добавил он.



По данным Союза журналистов Израиля, с начала 2023 года было совершено более 30 нападений на журналистов и тележурналистов, многие из них во время освещения протестов как в пользу, так и против правительственных судебных реформ, главным сторонником которых является Левин.



Профсоюз выступил с заявлением в ответ на замечания министра юстиции .



"Министр юстиции, который называет журналистов пропагандистами, выступая против закона об ужесточении наказания людей, нападающих на журналистов, узаконивает следующее нападение на журналистов. Журналисты, отправляющиеся на места для выполнения своей работы, подвергаются непрекращающемуся насилию, и очень жаль, что безответственные политики продолжают свои подстрекательства, конец которых известен", - заявили в профсоюзе.



Ролл, который был одним из авторов законопроекта, также ответил на комментарии Левина.



"Каждый журналист, который осмеливается выполнять свою работу и критиковать правительство, должен знать, что он находится в опасности. Коалиция, по указанию министра юстиции Левина, проголосовала сегодня против моего законопроекта о защите журналистов и за то, чтобы поставить под угрозу свободную прессу и ее людей", - сказал Ролл.



