



Левин и Ротман: президент не связан с публикуемым планом выхолащивания реформ



Заместитель премьер-министра и министр юстиции Ярив Левин и председатель комиссии по законодательству Симха Ротман прокомментировали публикацию компромиссного плана президента Ицхака Герцога по реформе судебной системы.



Политики заявили: "Мы довольны разъяснением президента о том, что то, что было опубликовано как "набросок президента", не является его мнением или документом, циркулирующим от его имени. Кроме того, как ясно любому читателю, этот "набросок" является выхолащиванием реформы от ее фундаментального содержания. Президент в своей речи сказал, что приложит все усилия, чтобы привести стороны к соглашениям. Мы поддерживаем и продолжаем поддерживаем эти усилия президента. Кроме того, мы знаем, что в попытках достичь согласованного наброска участвовали многие структуры, как в резиденции президента, так и за его пределами. В обществе, в научных кругах, в сфере высоких технологий и экономики, а также среди членов Кнессета существует широкий консенсус относительно необходимости широкой и всеобъемлющей реформы, а также относительно ее основополагающих принципов. После многих дней обсуждений мы можем с уверенностью сказать, что достигнуты масштабные договоренности, которые не лишат реформу ее сути и будут способствовать широкому консенсусу. Мы продолжим продвигать законодательство в соответствии с планом, и мы продолжим наши попытки достичь широких соглашений так же, как мы это делали в последние месяцы."