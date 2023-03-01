



Левин и Ротман: готовы к переговорам, но без предварительных условий

Министр юстиции Ярив Левин и председатель законодательной комиссии Кнессета Симха Ротман объявили о готовности коалиции вести переговоры с оппозицией относительно плана правовой реформы.



Таким образом они ответили на призыв председателя "А-Махане а-Мамлахти" Бени Ганца.



"Берни Ганц — давайте назначим место и время, сядем и поговорим. Без предварительных условий", - сказано в их совместном заявлении.



Между тем, спикер Кнессета Амир Охана отвергает призыв остановить законодательные процессы.



