Левин и Ротман: готовы к переговорам, но без предварительных условий
Министр юстиции Ярив Левин и председатель законодательной комиссии Кнессета Симха Ротман объявили о готовности коалиции вести переговоры с оппозицией относительно плана правовой реформы.
Таким образом они ответили на призыв председателя "А-Махане а-Мамлахти" Бени Ганца.
"Берни Ганц — давайте назначим место и время, сядем и поговорим. Без предварительных условий", - сказано в их совместном заявлении.
Между тем, спикер Кнессета Амир Охана отвергает призыв остановить законодательные процессы.