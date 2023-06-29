



Левин и Бен-Гвир накинулись с обвинениями на Бахарав-Миара

Министр внутренней безопасности Итамар Бен-Гвир и министр юстиции Ярив Левин обвинили юридического советника правительства Гали Бахарав-Миара в недостаточном преследовании протестующих против правовой реформы.



Председатель "Оцма Йегудит" потребовал, чтобы она и Амит Айсман представили обвинительные заключения, выдвинутые против протестующих за последние шесть месяцев. Его позицию поддержал и Левин.



"Было так много перекрытий дорог и беспорядков возле домов депутатов и министров. Был ли кто-нибудь, кого обвинили за организацию? Довольно уже перекладывать ответственность на полицию. Вы несете ответственность", — сказал Левин.



Айсман и Бахарав-Миара ответили, что обвинения предъявлены были, однако они не знают, сколько их было всего.

