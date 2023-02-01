



Левин готов говорить о нюансах, необходимых для отмены решения БАГАЦ

Министр юстиции Ярив Левин говорит, что он открыт для обсуждения количества депутатов, необходимого для отмены решения БАГАЦ в предложенном им законопроекте судебной реформы, но не о принципах законопроекта.



Предложенный законопроект позволяет простому большинству из 61 ​​депутата в 120-местном Кнессете отменять решения высшего судебного органа страны, что, как предупреждают критики, может разрушить израильскую демократическую систему баланса между парламентом, исполнительной и судебной властью.



Некоторые противники закона, такие как глава партии "А-Маханэ а-Мамлахти" Бенни Ганц, заявили, что поддержат пункт, позволяющий 80 депутатам отменять решение.



"Можно спорить о том или ином большинстве для отмены закона, но базовые принципы не могут и не будут изменены, потому что они необходимы", — говорит Левин.



Левин не уточнил, какие числа он он сочтет приемлимыми.

