



Левин: была б моя воля, уволил бы Бахарав-Миара

Министр юстиции Ярив Левин резко раскритиковал юридического советника правительства Гали Бахарав-Миара, комментируя прошедшие в БАГАЦе слушания относительно поправки к закону о недееспособности премьер-министра.



"Ей не разрешено заниматься вопросом об отстранении премьер-министра. Это находится в компетенции исключительно Кнессета", - сказал он в интервью "Кан".



По мнению министра, нельзя допускать ситуации, чтобы юридический советник правительства стремился взять на себя такие полномочия.



"Если бы в моей власти было увольнение юридического советника, я бы сделал это немедленно", - констатировал он.



Ранее Левин также сказал, что слушания в БАГАЦе, "де-факто, являлись дискуссией о том, стоит ли отменять результаты выборов".

