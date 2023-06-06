



Левин будет бороться до конца за судейские назначения

Источники в “Ликуде” уточнили, что министр юстиции Ярив Левин посылает недвусмысленный сигнал о том, что если не будет договоренностей с оппозицией до того, как наступит время выбирать представителей Кнессета в Отборочную комиссию, он покинет пост министра, пишет газета “Маарив”



Источники в “Ликуде”, которые разговаривали с приближенными Левина, сообщили изданию, что “он полон решимости бороться до конца в вопросе выбора судей – даже ценой свержения правительства”.



Однако, в отличие от Левина, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу не торопится вступать в конфликт с оппозицией и заинтересован в продолжении переговоров. С другой стороны, Нетаниягу заинтересован в предотвращении “взрыва” с Левиным и неоднократно подчеркивал, что не хочет отставки министра юстиции.



В Канцелярии премьер-министра заявили: “Представители коалиции делают все возможное, чтобы достичь договоренностей в резиденции президента. Если будут договоренности, то в Отборочной комиссии судей будет один представитель коалиции и один представитель оппозиции. Каждый депутат от коалиции или оппозиции может выдвинуть свою кандидатуру до этой среды и снять свою кандидатуру до следующей среды”.



Согласно предложенному решению, к 7 июня коалиция представит несколько кандидатов по своему выбору, чтобы показать, что окончательное решение будет принято только ближе к тайному голосованию, которое намечено провести в Кнессете 14 июня. Таким образом, стороны получат дополнительную неделю для переговоров, пока идет работа по достижению договоренностей.