



Летом страны НАТО проведут масштабные летные учения Air Defender 23

Многонациональные военные учения, в которых будут участвовать страны НАТО, под руководством Германии состоятся с 12 по 23 июня. Об этом сообщила пресс-служба Национальной гвардии США.



По словам командующего Национальной воздушной гвардии генерал-лейтенанта ВВС США Майкла Ло, полевые учения оперативного и тактического уровня будут в основном проходить в Германии, а также в Чешской Республике, Эстонии и Латвии.

“Обучение проверяют не только нашу оперативную способность работать вместе, но и нашу способность быстро разворачивать и быстро применять воздушную мощь коалиции”, – отметил Майкл Ло.

Отмечается, что в учениях примут участие около 220 самолетов 23 типов, что делает Air Defender 23 крупнейшими учениями ВВС с момента основания НАТО в 1949 году. Помимо Германии и США, в учениях примут участие 22 страны-союзницы.