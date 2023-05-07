



Летние лагеря для детей с особыми потребностями в Израиле закрываются

Молодежное движение Krembo Wings (“Кнафаим Шел Крембо”) , объединяющее как детей с особыми потребностями, было вынуждено отменить летние лагеря, которыми оно управляет, из-за сокращения государственного финансирования, заявило движение в воскресенье, пишет jpost.



“К нашему большому сожалению и разочарованию, поддержка со стороны различных правительственных министерств значительно сократилась, что поставило нас на грань бюджетного и денежного кризиса, который вынудил нас принимать трудные и сложные решения, чтобы обеспечить продолжение деятельности движения”, — написали Талия Харел Беджерано, генеральный директор Krembo Wings, и Став Вайц, национальный менеджер движения.



Движение отметило, что отмена летних лагерей является первым шагом в усилиях движения сократить расходы, чтобы продолжить работу.



"Летний лагерь является главным проектом Krembo Wings уже более десяти лет. Мы осознаем его важность для наших членов и их семей. Тем не менее, мы должны действовать ответственно, чтобы обеспечить будущую деятельность движения, пока не будет организована широкая общественная поддержка характера и широты операций", - добавили в движении.



"Мы верим в важность и значение Krembo Wings для израильского общества, и мы уверены, что наши партнеры в Министерстве благосостояния принесут решение кризиса, в котором мы находимся, на благо всех членов и их семей", — написали Беджерано и Вайц.



Новость об отмене летних лагерей движения вызвала возмущение ряда мэров по всему Израилю, в том числе мэра Гиватаима Рана Куника и мэра Рамат-Гана Кармель Шама Хакоэн.



