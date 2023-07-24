



Летчики отказались разбомбить машину скорой помощи с террористами Хизбаллы



Портал Коль Ха Йегуди опубликовал информацию об инциденте в период Второй Ливанской Войны. О случае много говорили в ВВС, но он практически не известен общественности.



Во время Второй Ливанской Войны звено террористов Хизбаллы передвигалось в машине скорой помощи. Однако летчики, которым было предложено разбомбить машину скорой помощи и уничтожить террористов, отказались от этого приказа.



Сначала летчики пытались выяснить, откуда они знают, что в машине находятся террористы, а затем просто отказались бомбить. В ходе расследования инцидента выяснилось, что террористы все-таки выгрузились из машины скорой помощи, а затем открыли огонь по силам ЦАХАЛа.