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Летчики отказались разбомбить машину скорой помощи с террористами Хизбаллы
24.07.2023 11:46 Аркадий Бочаровский

Летчики отказались разбомбить машину скорой помощи с террористами Хизбаллы


Портал Коль Ха Йегуди  опубликовал информацию об инциденте в период Второй Ливанской Войны. О случае много говорили в ВВС, но он практически не известен общественности.

Во время Второй Ливанской Войны звено террористов Хизбаллы передвигалось в машине скорой помощи. Однако летчики, которым было предложено разбомбить машину скорой помощи и уничтожить террористов, отказались от этого приказа.

Сначала летчики пытались выяснить, откуда они знают, что в машине находятся террористы, а затем просто отказались бомбить. В ходе расследования инцидента выяснилось, что террористы все-таки выгрузились из машины скорой помощи, а затем открыли огонь по силам ЦАХАЛа.

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