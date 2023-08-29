



Летающее импортозамещение: первый полет SJ-100

Минпромторг 29 августа сообщил о первом полете российского самолета SJ-100 с импортозамещенными системами.



Опытный образец российского ближнемагистрального SJ-100 был изготовлен производственным центром ПАО «Яковлев» (входит в ОАК госкорпорации «Ростех») в Комсомольске-на-Амуре. В ходе испытаний были подтверждены стабильная работа всех отечественных систем, управляемость и устойчивость самолета в воздухе, указали в ведомстве.



В первом полете продолжительностью 54 минуты самолетом управляли летчики-испытатели Леонид Чикунов и Дмитрий Деменев, а также инженер-испытатель Денис Велижанин. Полет проходил на высотах до 3 тыс. м и скоростях до 343 км/ч. Были проведены проверка характеристик устойчивости и управляемости самолета в воздухе, проверка системы автоматического регулирования давления в кабине, а также произведена «посадка на облако» и заход на посадку с уходом на второй круг.



Отмечается, что всего на SJ-100 было замещено порядка 40 систем и агрегатов.