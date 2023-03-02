



Лерман: сохранение политического порядка в Египте в интересах Израиля

Сохранение стабильности политического порядка в Египте, где сейчас наблюдается экономический кризис, является одним из важнейших национальных интересов Израиля. Об этом в своей статье пишет доктор Эран Лерман, бывший заместитель директора Совета национальной безопасности Израиля, вице-президентом Иерусалимского института стратегии и безопасности, JNS.



По его мнению, хотя пока в Египте нет никаких беспорядков, крах системы управления в стране с населением 105 миллионов человек у израильской границы и, возможно, полный или частичный захват власти радикалами, предоставил бы серьезную угрозу для национальной безопасности Израиля.



В связи с этим Лерман считает, что Израилю необходимо использовать все доступные дипломатические возможности, включая Восточно-средиземноморский газовый форум и Форум Негева, а также двусторонние стратегические консультации с США и европейскими державами, чтобы помочь Египту выбраться из своего нынешнего затруднительного положения.



В частности Лерман отмечает, что Израиль может добиться согласованного решения — в тесном сотрудничестве с Грецией — о разграничении Исключительной экономической зоны в Восточном Средиземноморье, против которого в настоящее время выступает Турция.



Также Израиль может поощрить государства Персидского залива во главе с ОАЭ (и Саудовской Аравией) реализовать потенциал для инвестиций, намеченный МВФ, и инвестировать в важные производственные сектора египетской экономики, включая военные предприятия, приватизацию которых сейчас планирует Египет.



Кроме того, по мнению Лермана, в силах Израиля обратить внимание органов национальной безопасности дружественных стран, прежде всего США и Европы, на необходимость оказать необходимую поддержку реформам президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси и снисходительно отнестись к роли КНР в египетских проектах.



Лерман в своей статье подчеркивает, что эти действия Израиля – не акт альтруизма. Они отражают интересы национальной безопасности страны.



