



Леонид Невзлин: Пригожин остается в Питере и продолжает управлять своим бизнесом

Все, кто считает, что Пригожин потерял поддержку Путина или его переиграли какие-нибудь патрушевы, шойгу, герасимовы, никак не могут понять ее "государственного" устройства. Мне совершенно очевидно, что Путин и Пригожин - неразрывны, что Пригожин умнее, хитрее и лучше понимает ситуацию, чем пытаются изобразить"эксперты". И Путин усилится, если усилится Пригожин. Поэтому все, что написали и нагадали до сих пор, можете выкинуть в помойку.



Об этом в своем блоге пишет известный российско-израильский бизнесмен Леонид Невзлин.



