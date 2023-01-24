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Членам Кнессета представили последние разведданные
24.01.2023 19:06 Ольга Белозерова

Членам Кнессета представили последние разведданные

Комитет Кнессета по иностранным делам и обороне получил последние данные от ШАБАКа, Моссада и высокопоставленных чиновников вооруженных сил.

Об этом сообщает Times of Israel.

Представитель Кнессета рассказал, что брифинг для членов влиятельного комитета под председательством Юлия Эдельштейна был сосредоточен на иранской и палестинской аренах.

"Члены комитета заслушали последние разведывательные оценки различных арен, оперативной деятельности - наступательной и оборонительной - на различных аренах, а также ожидаемых основных тенденций на каждой арене в 2023 году", - рассказал представитель Кнессета.

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