



Легион "Свобода России" анонсировал новый "сюрприз" в РФ

Легион "Свобода России" планирует новую вылазку на территорию РФ в попытке извлечь выгоду на фону внутреннего раскола после попытки мятежа основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.



По данным The Guardian, об этом сообщил командир с позывным "Цезарь".



"Примерно в следующем месяце будет еще один сюрприз. Это будет наша третья операция. После этого будет четвертая и пятая. У нас амбициозные планы. Мы хотим освободить всю нашу территорию", - сообщил он.



Напомним, что легион "Свобода России" совершал рейды на территорию Белгородской области в мае и июне.

