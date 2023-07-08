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Легион "Свобода России" анонсировал новый "сюрприз" в РФ
08.07.2023 20:07 Алина Груднева

Легион "Свобода России" анонсировал новый "сюрприз" в РФ

Легион "Свобода России" планирует новую вылазку на территорию РФ в попытке извлечь выгоду на фону внутреннего раскола после попытки мятежа основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

По данным The Guardian, об этом сообщил командир с позывным "Цезарь".

"Примерно в следующем месяце будет еще один сюрприз. Это будет наша третья операция. После этого будет четвертая и пятая. У нас амбициозные планы. Мы хотим освободить всю нашу территорию", - сообщил он.

Напомним, что легион "Свобода России" совершал рейды на территорию Белгородской области в мае и июне.
 

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