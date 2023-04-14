



Ле Пен о войне: Победа РФ – катастрофа, победа Украины – Третья мировая

Победа Российской Федерации в войне, которую она развязала в Украине, будет катастрофой. Победа Украины в этой войне будет означать Третью мировую.



Так считает лидер французской ультраправой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, и лучшим выходом в войне она назвала немедленные переговоры, поскольку и победа РФ, и победа Украины не будут означать для мира ничего хорошего.



Об этом французский политик рассказала в интервью El Pais.



Напомним, что в течение многих лет Ле Пен была французским политиком, наиболее тесно связанным с путинской Россией. В 2014 году ее партия получила кредит в размере 9 млн евро от российского банка, и она заявляла, что разделяет глобальное видение Путина.



После вторжения в Украину в феврале 2022 года она дистанцировалась от Путина и теперь заявляет: "Я верю в суверенитет наций: если Украина хочет вступить в НАТО, если это ее воля, я не вижу, кто может этому противостоять".



"Когда такая страна, как Россия, нападает на другую страну и угрожает ее суверенитету, не может быть равноудаленности, вы должны занять определенную позицию", – добавила она, заявляя, что выступает за предоставление Украине оборонительного оружия, но против наступательных вооружений.



По ее мнению, лучшим решением конфликта были бы немедленные переговоры.



"Если Россия выиграет войну, это будет катастрофой, потому что все страны, которые имеют территориальный конфликт, будут думать, что они могут решить его с помощью оружия", – заявила Ле Пен.



"Если победит Украина, это будет означать, что НАТО вступило в войну, потому что я убеждена, что Украина без силы НАТО не может победить Россию в военном плане. А это означает, что развязана Третья мировая война", – добавила она.



Есть у Ле Пен и третий вариант.



"Если мы продолжим медленно поставлять оружие в Украину, как мы это делаем сейчас, то нам грозит новая Столетняя война (длительный средневековый конфликт между Англией и Францией – ред.), что, учитывая человеческие потери, является ужасной драмой", – отметила Ле Пен.



Надо сказать, что в последнее время растет популярность лидера французских ультраправых Марин Ле Пен среди французов. Результаты опроса показали, что на теле протестов против непопулярной пенсионной реформы и падения рейтингов президента и правительства, ее популярность достигла максимального уровня.